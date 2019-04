La Chiesa cattolica zurighese ha scritto a papa Francesco per chiede misure "decisive contro gli abusi sessuali".

"La Chiesa cattolica è in fiamme" ed anche nel canton Zurigo molte persone gli voltano le spalle per il fuoco "appiccato dai suoi stessi pastori", si legge all'inizio di una lettera aperta rivolta al pontefice.

Il testo - pubblicato a pagamento sui principali quotidiani zurighesi, fra cui la NZZ e il Tages Anzeiger - è firmato dal vicario generale Josef Annen e dalla presidente del sinodo cantonale Franziska Driessen-Reding.

"L'ampiezza degli abusi sessuali, ad esempio contro minorenni e suore, va oltre ogni immaginazione", scrivono gli autori della lettera. "Come le vittime e le loro famiglie, siamo sconcertati e chiediamo misure decisive per prevenire e lottare contro questo fenomeno a livello mondiale. A Zurigo abbiamo intrapreso tutto ciò che è in nostro potere per prevenire gli abusi".

"Le sue parole chiare sono importanti per noi. Ma non sono abbastanza", scrivono i cattolici zurighesi al Pontefice. La situazione della Chiesa è "drammatica" e "paragonabile a quella che qui a Zurigo avevamo 500 anni fa, alla vigilia della Riforma".

Per secoli la Chiesa "ha soffocato e demonizzato la sessualità". "Una sessualità repressa e immatura è il terreno su cui crescono gli abusi". Per questo i cattolici del canton Zurigo auspicano un approccio "più realistico" alla sessualità.

I cattolici zurighesi si battono per una chiara separazione dei poteri all'interno della Chiesa. In una società aperta e democratica "il potere va limitato, condiviso e controllato", come avviene ad esempio con i sinodi.

Ci vogliono "tribunali indipendenti davanti ai quali poter far valere i diritti fondamentali". I cattolici zurighesi auspicano che i sinodi possano decidere "a livello regionale" sulle condizioni per accedere alle cariche ecclesiastiche, e in particolare sul "celibato dei preti" o l'"inclusione delle donne".

La lettera aperta contiene inoltre un invito al "nuovo vescovo" della diocesi di Coira - la più vasta della Svizzera da cui dipende anche il canton Zurigo - a schierarsi "in modo incondizionato in favore di una Chiesa sinodale".

L'attuale vescovo, Vitus Huonder, spesso criticato per le sue posizione rigide e conservatrici in materia di sessualità e famiglia, lascia l'incarico a Pasqua.

Neuer Inhalt Horizontal Line