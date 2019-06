Il presidente del Partito Socialista Christian Levrat propone l'adozione di un piano ecologico che prevede 12 miliardi di franchi di investimenti privati e pubblici all'anno.

Si tratta di "vero e proprio Piano Marshall" che si concentra sull'energia solare e sull'efficienza energetica negli edifici e nei trasporti. L'importo può sembrare elevato- ha detto Levrat in un'intervista a Le Matin Dimanche - "ma rappresenta la stessa quota del prodotto interno lordo che i nostri predecessori hanno investito nelle dighe. Quello che siamo stati in grado di fare negli anni '60 per l'energia idroelettrica, dobbiamo riuscire a farlo nel 2020 per il clima".

I socialisti presenteranno presto "una tabella di marcia molto precisa per garantire che dal primo giorno dopo le elezioni si potrà attuare il programma per le energie rinnovabili", sottolinea il consigliere agli Stati friburghese, a cinque mesi dalle federali. "Dobbiamo fare tutto il possibile per liberarci dal petrolio."

"Il PS è intrinsecamente legato a cause ambientali", aggiunge Levrat negando di aver recuperato il tema all'ultimo minuto e sottolinea che il PS negli ultimi anni al parlamento federale si è impegnato a favore della politica di trasferimento della strada alla ferrovia, della politica energetica e dello sviluppo della rete ferroviaria.

