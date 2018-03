Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 8.56 26 febbraio 2018 - 08:56

Winston Churchill, il premier britannico che guidò il Paese durante la seconda guerra mondiale, ebbe negli anni Trenta una relazione extraconiugale con Lady Doris Castelrosse, prozia della modella ed attrice Cara Delevingne.

La rivelazione, che conferma voci già note, è contenuta in un documentario che andrà in onda sul britannico Channel 4 il 4 marzo, intitolato Churchill's Secret Affair.

Il rapporto con la nobildonna - il cui cognome da nubile era Delevingne - durò cinque anni. Gli autori del documentario hanno trovato una registrazione del 1987 in cui il collaboratore di Churchill, John Colville, conferma la vicenda, affermando che il premier si concesse solo quell'infedeltà coniugale. Lady Castelrosse, tra le altre, avrebbe avuto una liaison anche con il figlio di Churchill, Rudolph, all'epoca ventunenne.

La relazione con Winston iniziò nel 1933 nel sud della Francia, dove i due si trovavano in vacanza. L'uomo politico dipinse tre ritratti della donna, ma nel 1937 il loro rapporto rischiava di compromettere la sua carriera politica, e Doris si trasferì a New York portando con sé uno dei dipinti.

Secondo lo storico Warren Dockter, che appare nel documentario, Churchill ebbe paura che i giornali americani ne venissero a conoscenza, e che la storia segreta lo esponesse a ricatti politici. Doris, divorziata e senza soldi, tornò in Inghilterra nel 1942, anno in cui morì per un'overdose di sonniferi, sembra accidentale.

Un amico di Churchill, Lord Beaverbrook, ottenne successivamente il dipinto dal fratello della Delevingne, e lo consegnò alla famiglia del premier alla fine della guerra.

