Il Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) si piazza al nono posto della classifica dei migliori ospedali al mondo stilata dalla rivista statunitense Newsweek.

La graduatoria si basa su indicazioni fornite da dottori e professionisti della sanità di quattro continenti. Secondo il settimanale di New York, i nosocomi presenti nella speciale "top 10" si sono distinti per l'avanguardia nella presa a carico dei pazienti e la loro capacità nell'affrontare le sfide di un settore sanitario in piena evoluzione, indica in una nota odierna il CHUV.

La classifica - che vede due cliniche statunitensi nei primi due posti - è stilata in collaborazione con Statista Inc., un'azienda specializzata in statistiche e studi di mercato. Il podio è occupato dalla Mayo Clinic di Rochester, la Cleveland Clinic, e il Singapore General Hospital, mentre l'unico europeo prima di Losanna è l'ospedale universitario della Charité a Berlino, al quinto posto.

Nella descrizione, Newsweek sottolinea l'impegno del CHUV nella formazione e nella condivisione di pratiche mediche all'avanguardia tramite la rivista gratuita In Vivo, pubblicata in francese e inglese. Inoltre, il CHUV è uno dei due ospedali presenti nella "Health Valley svizzera", sede di circa un migliaio di aziende di biotecnologia e tecnologia medica, selezionati nel 2014 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per condurre i test fondamentali del vaccino contro l'Ebola.

