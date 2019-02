L'ex comandante in capo dell'esercito cileno, Juan Emilio Cheyre, è stato arrestato ieri sera dopo essere stato processato per la denuncia di torture durante la dittatura presentata da 24 ex detenuti a La Serena all'epoca del regime del generale Augusto Pinochet.

All'epoca dei fatti, ha ricordato oggi Radio BioBio di Santiago del Cile, Cheyre era un tenente e avrebbe esercitato una specie di coordinamento degli organismi di sicurezza che si dedicavano a effettuare interrogatori e torture.

La causa in corso include anche altri tre ufficiali dell'epoca, l'ex comandante del reggimento Arica di La Serena, colonnello a riposo Ariosto Lapostol, un secondo ex comandante dello stesso reggimento, Jaime Ojeda e l'ex sottotenente Mario Larenas Carmona.

Ufficialmente nessuno dei condannati ha manifestato la propria opinione alla stampa presente. Soltanto Ojeda, mentre veniva fatto salire sul furgone della polizia, ha gridato ai giornalisti che "i terroristi di sinistra" avrebbero "vinto", sostenendo che riceveranno perfino benefici economici.

La sentenza specifica che la condanna, che deve essere quantificata, riguarda autori materiali di torture durante la dittatura. Con l'accordo della Corte d'appello, si è appreso, i condannati potrebbero ottenere la libertà dietro cauzione.

Cheyre tuttavia è stato condannato nel novembre scorso a tre anni ed un giorno di libertà vigilata per avere coperto gli omicidi di 15 prigionieri politici, dopo il passaggio della famigerata 'Carovana della Morte' nella regione di Coquimbo.

Neuer Inhalt Horizontal Line