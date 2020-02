Il presidente cileno Sebastián Piñera ha registrato una ulteriore flessione della popolarità scesa attualmente al minimo storico di appena il 9%. E' quanto emerge da una inchiesta realizzata dall'Istituto Cadem di Santiago del Cile nella prima settimana di febbraio.

Nel contempo, la disapprovazione dell'opinione pubblica per il suo operato è salita di due punti all'84%, mentre il 4% si mantiene neutro ed il 3% non sa o non risponde.

Cadem ha inoltre ricordato che dall'inizio delle rivolte sociali il 18 ottobre 2019, l'appoggio al capo dello Stato è caduto di 20 punti.

