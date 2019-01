Le autorità cinesi hanno deciso di trattenere in una sorta di arresti domiciliari Yang Hengjun, scrittore, blogger ed ex diplomatico cinese in possesso ora di un passaporto australiano, con le accuse di "rischi alla sicurezza statale".

Lo ha chiarito la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, precisando che Pechino ha "ufficialmente informato" l'Australia che Yang è stato sottoposto a misura "coercitiva". I suoi diritti e interessi sono "tutelati" nel rispetto delle leggi, ha aggiunto Hua in conferenza stampa.

