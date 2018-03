Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 9.44 04 marzo 2018 - 09:44

La Cina persegue solo lo "sviluppo pacifico", non ha piani per "sovvertire l'ordine internazionale esistente" e il suo crescente peso militare non "rappresenta una minaccia verso altri".

Alla vigilia dell'apertura del Congresso nazionale del popolo, il suo portavoce Zhang Yesui non ha fornito "dati" sul budget militare, come invece è accaduto in passato, limitandosi a dire che "negli anni recenti l'aumento della spesa ha avuto margini modesti rispetto ad altri Paesi".

