Il vicepremier cinese Liu He ha discusso questa mattina il testo dell'accordo commerciale con le controparti americane, parte degli sforzi per chiudere la guerra dei dazi in corso.

Liu, ha riferito ieri notte l'agenzia Nuova Cina, ha avuto un colloquio telefonico col rappresentante Usa per il Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin alle 7.00 locali (mezzanotte in Svizzera). "Entrambe le parti hanno avuto consultazioni su questioni chiave del testo e fatto un piano per la prossima fase di organizzazione del lavoro".

Il colloquio telefonico è maturato nel mezzo delle incertezze sul summit di "pacificazione" tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, indicato da indiscrezioni di stampa per il 27 marzo, a Mar-a-Lago in Florida, e poi dato come per "annullato" in assenza di un testo completo di accordo.

La scorsa settimana, tra l'altro, l'ambasciatore Usa in Cina, Terry Branstad, ha detto che "una data non è stata finalizzata", coi preparativi per un meeting non sono avviati.

La Nuova Cina non chiarisce la portata e il contenuto della "prossima fase di organizzazione del lavoro", ma il segnale appare essere quello che i negoziati sono ancora in piedi.

Liu non era presente ieri mattina nella Grande sala del popolo per la presentazione del "rapporto di lavoro annuale" di Zhou Qiang, capo della Supreme People's Court, uno dei numerosi appuntamenti del Congresso nazionale del popolo, la sessione parlamentare cinese che si chiuderà il 15 marzo.

Venerdì, Trump ha detto di essere "fiducioso" su un accordo con la Cina, a condizione di firmarne "uno molto buono".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?