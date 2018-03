Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

HEGANG - E' il più grave incidente in una miniera verificatosi negli ultimi due anni in Cina quello di ieri ad Hegang, nella provincia nord-occidentale di Heilongjiang, in cui si contano al momento 92 morti.

Ma il bilancio potrebbe ancora salire, nonostante la corsa contro il tempo dei soccorritori: mancano infatti all'appello ancora 16 minatori rimasti intrappolati e le speranze che riemergano vivi si affievoliscono col passare delle ore. Sono intanto 420 i minatori tratti in salvo, ma alcuni di loro sono rimasti feriti. Disastri simili sono frequenti in Cina e con tragici bilanci, nella gran parte dei casi dovuti allo scarso livello di sicurezza per i lavoratori del pur sviluppato settore minerario del Paese.

Quest'ultima esplosione di gas grisou si è verificata sabato alle 2:30 ora locale (le 19:30 di venerdì in Svizzera), a 400 metri di profondità, mentre 528 minatori erano al lavoro nella miniera di carbon-fossile. La miniera produce quasi un milione e mezzo di tonnellate di carbone all'anno ed è di proprietà del gruppo Heilongjiang Longmay Mining, con sede a Harbin, capitale della provincia.

Per tutta la giornata di oggi sono proseguite le operazioni di soccorso, rese più difficili però dalle impalcature crollate nei tunnel e dalle continue esalazioni di gas. Immagini televisive mostrano fumo uscire ancora dalla bocca della miniera, mentre le rigide temperature non aiutano, con circa -10 gradi registrati oggi. Il recupero dei minatori è inoltre un'impresa resa particolarmente complicata dal fatto che al momento dell'esplosione i lavoratori erano dispiegati in 20 diversi punti della rete di tunnel che corre nella miniera fino a 500 metri di profondità. L'impatto è stato talmente forte da essere avvertito fino a 10 chilometri di distanza, con alcuni edifici circostanti rimasti danneggiati.

Quest'ultimo disastro è il più grave verificatosi in una miniera nel Paese - che proprio sul carbone si basa per il 70% della produzione di energia - dall' incidente del dicembre 2007 nella provincia dello Shanxi in cui morirono 105 persone.

