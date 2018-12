Cina: industria in contrazione per la prima volta dal 2016

La fabbriche cinesi entrano per la prima volta dal 2016 in una fase di contrazione.

A dicembre l'indice pmi manifatturiero, che raccoglie le indicazioni dei direttori degli acquisti del comparto industriale, è sceso a 49,4, scivolando sotto la soglia di 50 che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione.

Si tratta del quarto calo mensile consecutivo per l'indice pmi, che risente dei timori per la guerra commerciale in atto con gli Usa e che conferma la fase di rallentamento dell'economia del colosso asiatico. Le attese degli analisti erano per un pmi stabile a 50, in linea con il dato di novembre.

