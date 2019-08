La Cina ha annunciato che imporrà nuovi dazi su 75 miliardi di dollari (73,9 miliardi di franchi) di beni "Made in Usa".

I nuovi dazi saranno inclusi nella forchetta del 5-10%, interessando 5078 beni prodotti negli Usa, secondo quanto comunicato dall'Ufficio dei dazi che fa capo al governo cinese. In aggiunta, ci sono le misure al 25% sull'import di auto e al 5% sulle componenti di auto, efficaci dal 15 dicembre, sospese lo scorso primo aprile, in una mossa per favorire il dialogo.

La risposta cinese è agli addizionali 300 miliardi di dollari di beni "Made in China" colpiti in un primo momento dal primo settembre, mentre di recente su alcuni prodotti c'è stato un rinvio al 15 dicembre.

