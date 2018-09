Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 settembre 2018 15.12

La Cina ha espresso "indignazione" e "protestato" con gli Usa per la decisione di imporre sanzioni contro una sua agenzia responsabile di aver acquistato caccia e missili dalla Russia, chiedendo la loro cancellazione o di farsi "carico delle conseguenze".

"La Cina è fortemente indignata per questa inspiegabile azione degli Stati Uniti - ha commentato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang -. Sollecitiamo con forza gli Usa a correggere i suoi errori e a revocare le cosiddette sanzioni. In caso contrario si farà carico delle conseguenze".

