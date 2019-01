Cina: protesta su nave militare Usa in mar Cinese meridionale

La Cina ha presentato una protesta formale contro gli Stati Uniti per il passaggio nel mar Cinese meridionale del cacciatorpediniere Uss McCampbell. Immagine d'archivio.

La Cina ha presentato una protesta formale contro gli Stati Uniti per il passaggio nel mar Cinese meridionale, in violazione delle leggi interne e internazionali, del cacciatorpediniere Uss McCampbell, sollecitando Washington a non ripetere tali incursioni.

Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang che, nella conferenza stampa pomeridiana, ha risposto a una domanda sull'iniziativa Usa di oggi nell'ambito della "libertà di navigazione" contro le eccessive pretese marittime di Pechino.

"La Cina ha inviato navi militari e aerei per investigare e identificare l'unità militare statunitense e l'ha avvertita di andarsene", ha affermato Lu, osservando che "senza il permesso del governo cinese" gli Usa hanno violato la sovranità cinese e minato la pace, la sovranità e l'ordine nella regione. "La Cina - ha concluso - continuerà a prendere le misure necessarie per difendere la propria sovranità e sicurezza nazionale".

