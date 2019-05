La Cina ha registrato in aprile un surplus commerciale verso gli Stati Uniti, il primo mercato del suo export, di 21,01 miliardi di dollari (20,95 miliardi di franchi), in leggero rialzo rispetto ai 20,50 miliardi di marzo, nonostante la guerra dei dazi in corso.

Il risultato, in base ai dati dell'Amministrazione cinese delle dogane, risulta ancora più importante se si considera che Pechino ha avuto sempre ad aprile un attivo commerciale globale di 13,84 miliardi di dollari, lontano dai 35 miliardi attesi dagli analisti e dai 32,67 miliardi di marzo.

Le importazioni cinesi dagli Usa scendono ad aprile del 26%, a 10,3 miliardi, mentre l'export di Pechino verso Washington è calato del 13%, a 31,4 miliardi. Nei primi quattro mesi dell'anno, il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si attesta a 83,66 miliardi, risultato di un export in frenata del 9,7% e di un import diminuito invece del 30,4%, scontando le politiche ad ampio raggio di Pechino sulla ricerca di altre fonti di approvvigionamento.

