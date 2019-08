"Se il presidente della Repubblica popolare di Cina, Xi Jinping si incontrasse direttamente e personalmente con i manifestanti, non ho dubbi che ci sarebbe una conclusione felice al problema di Hong Kong".

Così in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che alcune ore fa aveva chiesto proprio a Xi Jinping un incontro per affrontare la questione di Hong Kong dove sono in corso proteste.

