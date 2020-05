Le mosse Usa su Taiwan "violano le promesse fatte" e inviano un "segnale sbagliato alle forze separatiste" dell'isola.

Così il ministero degli Esteri cinese sul messaggio di congratulazioni che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha inviato alla presidente Tsai Ing-wen, insediatasi oggi per il secondo mandato.

La Cina esprime "forte indignazione e condanna" su azioni che "danneggiano gravemente la pace e la stabilità delle relazioni Cina-Usa " e prenderà "le necessarie contromisure e gli Usa ne dovranno pagare le conseguenze", si legge in una nota online.

Da parte sua la presidente Tsai Ing-wen replica così alle congratulazioni inviate dal segretario di Stato Usa sul suo insediamento per il secondo mandato: "Grazie al segretario Pompeo per i migliori auguri. La partnership Taiwan-Usa è forte e piena di promesse. Non vedo l'ora di promuovere la nostra amicizia in base ai nostri numerosi valori e interessi condivisi".

Pompeo, su Twitter, aveva rimarcato che "la vibrante democrazia di Taiwan è fonte d'ispirazione per la regione e per il mondo. Con la presidente Tsai al timone, la nostra collaborazione con Taiwan continuerà a prosperare".

