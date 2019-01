La Cina taglierà le tasse su vasta scala per aiutare un'economia in frenata.

La Cina taglierà le tasse su vasta scala, con un focus speciale su Pmi e manifattura, allo scopo di aiutare un'economia in frenata, mettendo in campo un pacchetto di stimoli per scongiurare la brusca correzione accelerata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Lo scopo è puntare alla "buona partenza" nel primo trimestre, secondo una nota la National Development and Reform Commission (Ndrc), il più alto organismo cinese sulle strategie economiche.

Il raffreddamento di commercio e produzione a dicembre ha alimentato le voci di interventi immediati che sono stimati da alcuni analisti in circa 300 miliardi di dollari, tra taglio di tasse e fee, più un'analoga cifra di bond speciali che i governi locali saranno autorizzati a emettere per progetti definiti.

Il premier Li Keqiang ha spiegato che la Cina ha centrato gli obiettivi economici programmati per il 2018 e può cercare una forte "partenza nella prima parte dell'anno" per far maturare le condizioni utili a raggiungere i target dell'intero 2019, ha riferito ieri la tv statale Cctv.

Neuer Inhalt Horizontal Line