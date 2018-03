Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 febbraio 2018

Xi Jinping potrebbe restare alla presidenza della Cina anche dopo il secondo quinquennio che dovrebbe partire a marzo con l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo.

Il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha proposto di rimuovere dalla Costituzione l'espressione secondo cui il presidente e il vice presidente della Repubblica Popolare cinese "possono servire per non più di due mandati consecutivi", secondo quanto riporta l'agenzia Nuova Cina sulle modifiche costituzionali in agenda della sessione parlamentare.

