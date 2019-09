La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto da seduta gli onori militari. Accanto a lei il premier cinese Li Keqiang è rimasto in piedi come da protocollo

La cancelliera tedesca Angela Merkel in visita in Cina ha ricevuto anche a Pechino gli onori militari seduta mentre il premier cinese Li Keqiang, accanto a lei, è rimasto in piedi come da protocollo. Lo rende noto Welt online.

Il cerimoniale cinese aveva previsto, in via cautelare, una sedia per la cancelliera durante lo svolgimento della parata militare, riferisce il quotidiano tedesco.

E' in uso a Berlino, ormai da luglio, che la cancelliera attenda agli onori militari insieme ai capi di Stato in visita nella capitale tedesca rimanendo seduta, nel cortile della Cancelleria, in seguito ai ripetuti episodi di tremore che hanno allarmato l'opinione pubblica, intimorita per la sua salute.

A differenza del premier cinese, gli ospiti in visita a Berlino hanno seguito gli onori militari rimanendo seduti accanto a lei.

