Il presidente cinese Xi Jinping promette standard finanziari "di alta qualità" per la nuova Via della Seta, l'ambizioso piano infrastrutturale di connessione tra Asia, Africa ed Europa.

Aprendo i lavori del secondo Forum della "Belt and Road Initiative", Xi, senza menzionare i dubbi espressi dall'esterno sulla "trappola del debito", ha detto inoltre di volere "una cooperazione aperta, verde e trasparente" rafforzata dalla "tolleranza zero alla corruzione".

L'attenzione all'ambiente si rende necessaria per "proteggere la comune casa nella quale viviamo", ha osservato Xi. "Costruire infrastrutture ad alta qualità, in sostenibili, resistenti ai rischi, a costi ragionevoli aiuterà i Paesi a utilizzare in pieno le loro risorse sovvenzionate".

Le affermazioni del presidente cinese hanno toccato diversi temi al centro anche del contenzioso commerciale con gli Stati Uniti. Ad esempio, anche sul fronte valutario. La Cina non interverrà per indebolire lo yuan "in modo da far male ad altri Paesi": anzi la moneta cinese sarà mantenuta "in un ragionevole livello di equilibrio" e il mercato giocherà un ruolo più grande nella definizione dei tassi di cambio.

In uno scenario in cui Pechino e Washington si avvicinano con fatica a un accordo anche sul tema delle valute, le parole di Xi suonano come la promessa a evitare le svalutazioni competitive, una delle pratiche gli Usa puntando a scongiurare.

