La Cina ha chiuso il campo base che si trova nella sua parte del monte Everest ai visitatori senza permesso. Lo scrive la Bbc spiegando che l'inusuale scelta nasce dalla necessità di affrontare il problema crescente dell'accumulo di rifiuti.

La gran parte dei visitatori prediligono l'accesso sul versante sud, in Nepal, ma negli ultimi anni anche il versante cinese è diventato sempre più popolare. Il campo base cinese si trova in Tibet ed è accessibile alle auto, mentre il campo nepalese lo si raggiunge soltanto a piedi per un percorso che può durare anche due settimane.

