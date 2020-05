Compie oggi 90 anni l'attore e regista statunitense Clint Eastwood. Nella sua lunga carriera ha vinto tra l'altro due premi Oscar, sei Golden Globe e quattro David di Donatello.

Dopo la brillante carriera di attore, Eastwood si è lanciato in quella di regista, caratterizzata da pochi movimenti di macchina, grande attenzione agli attori, profondità di campo, senso dello spazio, piglio epico che tende all'elegia.

Più volte ha dichiarato di voler scomparire dai suoi film come attore e poi si è smentito nel recente "The Mule"; di fatto si ispira sempre più spesso a personaggi reali che porta sullo schermo come eroi del quotidiano, da "Sniper" a "Sully" o a storie del passato come per "E.J. Hoover" o "Changelling".

Nella vita privata assomiglia sempre più a un monumento. Ma non è di carattere facile e ha punteggiato la vita di storie sentimentali e figli (ben 8).

