Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 16.28 16 marzo 2018 - 16:28

L'attore indiano Irrfan Khan, protagonista di decine di film fra cui Lunchbox, Slumdog Millionaire, Vita di Pi, Jurassic World e Inferno ha rotto il silenzio oggi sulle sue condizioni di salute annunciando di essere malato. Lo riferisce Ndtv.

In una dichiarazione consegnata ai media e aperta da una frase della scrittrice statunitense Margaret Mitchell ("La vita non ha alcun obbligo di darci quello che ci aspettiamo") Khan, che ha 51 anni, ha sostenuto che "è stato difficile accettare la diagnosi di tumore. Ma l'amore e la forza delle persone intorno a me e quella che mi sono trovato dentro mi ha portato su una posizione di speranza".

Neuer Inhalt Horizontal Line