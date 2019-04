E' morta a 77 anni Tania Mallet, modella e attrice britannica divenuta celebre per aver interpretato la parte della "Bond girl" Tilly Masterson in "Goldfinger", pietra miliare della saga cinematografica di 007, al fianco di Sean Connery.

La notizia è stata data dall'account Twitter ufficiale della produzione dei film di James Bond: "I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento triste", vi si legge.

Nata a Blackpool, in Inghilterra, Millet era cugina di Helen Mirren (al secolo Mironova), come lei di origine russa. Fu scelta per la parte di Tilly nel film del 1964 da Albert "Cubby" Broccoli, storico produttore della serie di 007 tratta dai libri di Ian Fleming.

Nel suo libro di memorie intitolato "Frame: My Life in Words and Pictures", Mirren descrive con gratitudine la cugina come "una persona leale e generosa", capace di pagarle gli studi e di fare lo stesso per il fratello grazie ai guadagni di giovane modella.

Neuer Inhalt Horizontal Line