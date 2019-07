È morto ieri sera in una clinica romana l'attore George Hilton. Lo comunica la sua amica, Carlotta Bolognini, al quale l'attore aveva dato mandato di dare l'annuncio.

Nato a Montevideo, in Uruguay, il 16 luglio 1934, Hilton aveva preso parte a decine di film ma è noto in particolare per gli spaghetti western.

