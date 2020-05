Netflix ha completato l'acquisto dell' Egyptian Theatre, storico cinema di Hollywood costruito nel 1922 che ha ospitato la prima di un film dell'industria cinematografica locale ("Robin Hood").

La sala verrà usata per le prime di Netflix e per eventi speciali. "The Egyptian Theatre è una parte incredibile della storia di Hollywood ed è stato amato dalla comunità cinematografica di Los Angeles per quasi un secolo", ha sottolineato il colosso dello streaming confermando l'acquisto.

La società aveva già salvato il Paris, l'ultimo monosala rimasto a Manhattan, lo storico cinema amato da David Bowie e che aveva introdotto il pubblico di oltreoceano ai capolavori di Roberto Rossellini, Federico Fellini, Pietro Germi e Franco Zeffirelli.

