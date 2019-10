Papa Francesco ha pronunciato stamane la formula di canonizzazione di cinque nuovi santi. Fra loro Marguerite Bays (1815-1879), sarta friburghese e in seguito terziaria francescana, già beatificata da Giovanni Paolo II nell'ottobre 1995.

Fra i numerosi pellegrini giunti in Vaticano, 300 hanno viaggiato con l'agenzia ufficiale scelta per l'occasione e un centinaio di giovani sono arrivati a Roma in bus, ha indicato a Keystone-ATS Jean-Paul Conus, presidente della fondazione Marguerite Bays.

Nella Città Eterna è giunta anche la consigliera federale Karin Keller-Sutter, oltre a una delegazione di autorità friburghesi guidata dal presidente del Consiglio di Stato Jean-Pierre Siggen e dal suo collega Didier Castella. La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo è invece rappresentata, tra gli altri, dal vescovo Charles Morerod. Presente anche la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) con il presidente Felix Gmür.

Il Vaticano ha riconosciuto lo scorso gennaio un secondo miracolo - la vicenda di una bambina di due anni rimasta praticamente illesa dopo essere finita sotto un trattore - legato all'intercessione di Marguerite Bays, aprendo le porte alla sua canonizzazione. Nata l'8 settembre 1815 a La Pierraz, frazione di Siviriez (FR), quale seconda di sette fratelli, la donna preferì la condizione laicale a quella religiosa, restando nubile e alternando l'attività di sarta alla preghiera, al catechismo e all'aiuto di poveri e malati.

Ammalatasi di tumore, guarì miracolosamente dopo essersi rivolta alla Madonna nel 1854 e da allora portò le stigmate fino alla sua morte, avvenuta a Siviriez il 27 giugno 1879. Nel 1860 divenne una terziaria francescana.

Marguerite Bays è la prima donna laica svizzera a essere venerata come santa dalla Chiesa cattolica e la terza in assoluto. Prima di lei, era toccato a Nicolao della Flüe (1417-1487) nel 1947, e alla religiosa argoviese Maria Bernarda Bütler (1848-1924) nel 2008.

Durante la cerimonia odierna, papa Francesco ha sottolineato che Marguerite Bays "ci rivela quant'è potente la preghiera semplice, la sopportazione paziente, la donazione silenziosa: attraverso queste cose il Signore ha fatto rivivere in lei lo splendore della Pasqua".

Insieme alla sarta friburghese sono stati canonizzati il cardinale britannico John Henry Newman (1801-1890), per il quale è arrivato a Roma anche il principe Carlo, la religiosa romana Giuseppina Vannini (1859-1911), l'indiana Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926) e la brasiliana Dulce Lopes Pontes (1914-1992).

