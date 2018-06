Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

All'insegna di "Tra di noi nessun confine", circa 2000 persone hanno manifestato questo pomeriggio a Berna "per un vero diritto di asilo in Svizzera e in Europa".

Una sessantina di organizzazioni, ma anche il PS e i Verdi, avevano lanciato un appello alla dimostrazione in favore della regolarizzazione dei profughi che soggiornano illegalmente senza documenti, i cosiddetti sans-papier, e di una riforma del diritto di asilo.

I partecipanti sono andati da fino a Piazza federale. Hanno tra l'altro criticato la creazione dei centri dove vengono isolati i richiedenti l'asilo e il permesso di ammissione provvisoria di tipo F, che non consente loro una vita indipendente e li relega sempre più nella precarietà.

