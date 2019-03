Un israeliano è morto e due sono rimasti feriti in un attentato avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Immagine d'archivio.

Un israeliano è morto e due sono rimasti feriti in un attentato avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Lo riferiscono i media che citano fonti del pronto soccorso, secondo cui uno dei è in gravi condizioni.

Secondo i media, l'esercito sta setacciando l'area attorno al villaggio palestinese di Burqin, in Cisgiordania, in cerca del responsabile dell'attentato che si è dato alla fuga.

I due israeliani feriti nell'attacco, secondo le stesse fonti, hanno uno circa 20 anni e l'altro una trentina. I medici hanno tentato di rianimare la terza vittima ma non hanno potuto che constatarne la morte.

