Contrariamente al Consiglio federale, la città di Ginevra sostiene il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari (TPNW).

Oggi il Municipio ha annunciato di associarsi all'appello mondiale lanciato dall'organizzazione non governativa ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), vincitrice del Nobel per la pace 2017. L'appoggio di Ginevra arriva a pochi giorni dall'avvio di un'azione a sostegno del trattato da parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa.

In un comunicato odierno, il Municipio esprime "profonda preoccupazione per la grave minaccia che le armi nucleari rappresentano per i popoli". La Città sottolinea poi il suo ruolo di capitale umanitaria, quale detentrice delle Convenzioni di Ginevra, che quest'anno celebrano il 70esimo anniversario.

