"Bobby è un outsider nella famiglia Kennedy: è nostro fratello e zio, ma la sua posizione sui vaccini è tragicamente sbagliata e pericolosa": ed è subito faida nel clan di Camelot.

Con queste pesanti parole, pubblicate sulla rivista americana 'Politico', è salita alla ribalta la nuova spaccatura tra i Kennedy. Che in questo caso sta dividendo i figli di Robert. A firmare l'editoriale, in cui 'fratello e zio Bobby' viene accusato di sostenere i no vax, ed allontanarsi dalla rigorosa tradizione di famiglia, storicamente in prima linea a sostegno delle campagne per le immunizzazioni, sono stati i fratelli appunto di Robert junior: Kathleen Kennedy Townsend,(ex vice governatore del Maryland) e Joseph P. Kennedy II (ex deputato del Massachusetts), insieme alla nipote Maeve Kennedy McKean, direttore della 'Iniziativa per la salute globale' della Georgetown University. Sono pubbliche prese di distanza lanciate tra i discendenti proprio di Bob, che con il fratello John F Kennedy si impegno' per l'approvazione e la diffusione dei primi vaccini contro le malattie infettive.

Nel mirino delle critiche è dunque Robert Kennedy jr, avvocato di fama, portavoce di opinioni in linea con quelle dei no vax: solo poche settimane fa, ad un incontro in Texas, avrebbe detto: "Stanno cercando di arrivare ai vostri bambini", riferendosi ai tentativi del governo Usa di limitare le possibilità di esonerare i bambini dalle vaccinazioni per motivi religiosi o filosofici. Ma mentre in America si sta registrando la più vasta epidemia di morbillo dal 2000, i fratelli hanno deciso di lanciare la sfida: "Amiamo Bobby, ma ciò che dice è proprio sbagliato, e aiuta a diffondere sui social informazioni errate sui vaccini".

Neuer Inhalt Horizontal Line