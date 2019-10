Il gruppo chimico basilese Clariant ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato in leggero calo, nonostante i maggiori volumi di vendita, ma ha registrato un miglioramento della propria redditività operativa.

I ricavi sono risultati di 1,04 miliardi di franchi, in calo dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2018. Espressa in valuta locale, tuttavia, la tendenza è positiva (+2%), ha indicato il gruppo con sede a Muttenz (BL) in un comunicato diramato stamani. L'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento (EBITDA), al netto di effetti una tantum, ha raggiunto i 169 milioni di franchi e risulta inferiore dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il corrispondente margine è rimasto al 16,2% ma, includendo gli effetti eccezionali, è passato al 14,5% per un EBITDA di 151 milioni (+6%).

Nei primi nove mesi dell'anno, il fatturato è rimasto pressoché immutato a 3,27 miliardi di franchi (+3% in moneta locale). Invece, la redditività, su cui pesa un accantonamento di 231 milioni di franchi effettuato nel secondo trimestre, si è mantenuta quasi dimezzata, con un margine EBITDA del 7,7%. Le previsioni fatte dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp sono state disilluse per quasi tutti i dati.

