Clariant presenta risultati semestrali in rosso e crolla in borsa

Battuta di arresto per i piani di crescita di Clariant: il gruppo renano attivo nel settore delle specialità chimiche ha sospeso le discussioni per la creazione di una joint venture con Sabic, il conglomerato industriale saudita diventato il principale proprietario.

Il semestre si è intanto chiuso con una pesante perdita. E l'azione della società crolla in borsa. In un comunicato odierno Clariant ha spiegato la decisione di sospendere le trattative con Sabic facendo presente le attuali condizioni di mercato. L'idea era stata lanciata nove mesi or sono: la nuova entità avrebbe avuto un fatturato stimato a 1,9 miliardi.

"Vi sono state divergenze riguardo alle tappe preparatorie del progetto", ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Hariolf Kottmann in dichiarazioni rilasciate all'agenzia finanziaria Awp. Gli investitori avevano presunto che qualcosa non andasse per il verso giusto già ieri, quando era stata annunciata a sorpresa la partenza immediata, per motivi personali, del Ceo Ernesto Occhiello, manager italiano che era prima in forza a Sabic.

Oggi la società con sede a Muttenz (BL) e oltre 18'000 dipendenti ha fornito anche i risultati semestrali: la prima parte dell'anno si è chiusa con una perdita di 101 milioni di franchi, a fronte di un utile di 211 milioni dello stesso periodo del 2018. Le novità odierne hanno spaventato gli investitori: in borsa il titolo Clariant a metà mattinata perdeva circa il 10%.

Neuer Inhalt Horizontal Line