New York si conferma paladina nella lotta ai cambiamenti climatici e firma la giustificazione di assenza per oltre un milione di studenti, che potranno saltare la scuola per partecipare alla protesta mondiale in programma venerdì.

La città ha annunciato che 1,1 milioni di alunni delle scuole pubbliche potranno saltare le lezioni senza penalizzazioni per partecipare alla manifestazione.

La decisione del più grande distretto scolastico degli Usa ha favorito gli organizzatori degli eventi - già 800 sono in programma in tutti i 50 Stati - i quali sperano che altri distretti ora seguano l'esempio.

