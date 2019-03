Una manifestazione di giovani per il clima in Germania.

Oltre 12'100 scienziati svizzeri, tedeschi e austriaci sostengono, in una presa di posizione comune, il movimento giovanile a favore della protezione del clima "Fridays for future".

Finora nella Confederazione le firme raccolte sono 1727, indica oggi in un comunicato l'Accademia svizzera di scienze naturali (scnat).

"I giovani chiedono a ragione che la nostra società si concentri immediatamente su soluzioni sostenibili. Senza un cambiamento profondo e coerente, il loro futuro è in pericolo", scrivono i ricercatori nella dichiarazione, in lingua tedesca, "Presa di posizione delle scienziate e degli scienziati sulle proteste per una maggiore protezione del clima - #Scientists4Future (scienziati per il futuro)".

Il testo può essere sottoscritto on line fino a giovedì alle 23.59. Il giorno seguente la lista di firme sarà consegnata ai giovani studenti scioperanti.

Su iniziativa della 16enne attivista svedese Greta Thunberg, migliaia di scolari di tutto il mondo il venerdì, da mesi, disertano le lezioni con il motto "Fridays for future" (venerdì per il futuro) per mettere in guardia dagli effetti negativi del riscaldamento climatico.

