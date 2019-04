I mutamenti climatici rischiano di diventare un problema esistenziale a vasto raggio e minacciano quindi in prospettiva anche il sistema finanziario globale.

A denunciarlo, in un articolo firmato a quattro mani per il Guardian, sono i governatori della Bank of England, Mark Carney, e della Banque de France, Villeroy de Galhau, i quali ammoniscono il mondo dell'economia, delle assicurazioni e delle banche ad "alzare l'asticella" dell'allarme e a partecipare agli sforzi per evitare una potenziale catastrofe.

"Come regolatori delle politiche finanziarie e supervisori delle cautele decisionali - scrivono i due banchieri centrali, sullo sfondo delle iniziative e delle proteste organizzate a livello internazionale in questi giorni sul tema da vari movimenti ambientalisti - non possiamo ignorare gli evidenti rischi fisici (per il pianeta) che sono sotto i nostri occhi".

"Il cambiamento climatico - aggiungono - è un problema globale, che richiede soluzioni globali nelle quali l'intero settore finanziario ha un ruolo centrale da giocare".

