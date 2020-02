Diverse migliaia di persone, in gran parte giovani, si sono radunate a Bristol, Gran Bretagna, per la quarta edizione di una protesta sul tema dei cambiamenti climatici animata oggi da Greta Thunberg, la 17enne attivista svedese divenuta un simbolo globale.

La polizia locale ha chiuso diverse strade della città inglese, presidiando in forza tutta l'area della manifestazione, iniziata al College Green con i comizi di Greta e di altri, e proseguita con un corteo.

L'iniziativa, Bristol Youth Strike 4 Climate (BYS4C), è annunciata come uno sciopero, con l'invito agli studenti a disertare per un giorno le lezioni. Invito che in molti hanno raccolto malgrado i monito della polizia ai genitori sui potenziali rischi per "la sicurezza dei ragazzi" dato l'afflusso e gli allarmi sui disagi inevitabili al trasporto locale.

Greta, che due giorni fa ha incontrato a Bristol anche Malala, con cui ha scambiata complimenti e riconoscimenti, si è detta da parte sua compiaciuta della "forza" del movimento ecologista e della risposta giovanile nella città britannica.

Neuer Inhalt Horizontal Line