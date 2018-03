Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 febbraio 2010 16.46 04 febbraio 2010 - 16:46

BERNA/SOLETTA - L'agricoltura non contribuisce al riscaldamento globale unicamente con l'allevamento animale, ma anche per effetto della crescente utilizzazione di concimi azotati. Circa 200 ricercatori hanno presentato ieri e oggi i loro risultati in una conferenza internazionale a Soletta.

Il continuo aumento del bisogno di nutrimento e foraggi a livello globale ha condotto ad un accresciuto consumo di concimi azotati, indica in un comunicato la stazione di ricerca federale Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), organizzatrice della conferenza.

