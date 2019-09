A tre settimane dalle elezioni federali, 100'000 persone di ogni età si sono radunate oggi a Berna per chiedere una politica climatica coerente e l'abbandono delle energie fossili.

Per gli organizzatori, il successo della manifestazione odierna dimostra che i problemi climatici sono una priorità per la società intera. La partecipazione è stata così numerosa che solo una parte del corteo, partito da una piazza vicino alla stazione, è arrivata in Piazza Federale. Molti manifestanti hanno dovuto rimanere nelle strade adiacenti.

Anche il viaggio verso la capitale federale è stato un successo, secondo gli organizzatori. Molti manifestanti sono arrivati da ogni parte della Svizzera con treni speciali e addirittura in bicicletta. Secondo Pro Velo un migliaio di persone ha approfittato dei quasi 30 percorsi ciclabili messi a disposizione con l'azione "I BIKE to move it". La manifestazione per il clima è stata sostenuta anche da oltre 150 parrocchie e 200 chiese che hanno fatto suonare le campane alle 14.30 per sottolineare l'evento.

"Siamo scesi in strada come un unico vasto movimento per il clima che comprende abitanti delle zone di montagna, rurali e di quelle urbane, lavoratori, studenti e pensionati. Siamo tutti uniti nel chiedere una politica climatica efficace e giusta, ha detto Stefan Salzmann, copresidente dell'Alleanza per il clima. Il nuovo parlamento federale, che uscirà dalle urne il 20 ottobre, dovrà "finalmente attuare l'accordo di Parigi sul clima e prendere le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi", gli ha fatto eco l'altra copresidente, Yvonne Winteler.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.