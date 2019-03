Decine di migliaia di giovani in Nuova Zelanda e poco dopo in Australia hanno abbandonato la scuola per aderire al 'Global Strike for Future', lo sciopero globale degli studenti per il clima.

Hanno sfilato in corteo in oltre 50 città grandi e piccole dei due paesi, bloccando il traffico e raccogliendosi davanti ai parlamenti e ai municipi.

Molti hanno usato l'umorismo per esprimere il loro messaggio, dando voti bassissimi agli sforzi politici in materia di clima. Altri cartelli erano più seri, esortando i politici a "spaventarsi" o avvertendo che "non vi è un pianeta B".

In Australia, il ministro federale dell'Istruzione Dan Tehan si è detto pronto a incontrare i giovani scioperanti per discutere le loro preoccupazioni, ma fuori dell'orario scolastico. "Gli studenti che lasciano la scuola durante l'orario scolastico non è una cosa da incoraggiare, specie quando sono spinti a farlo da attivisti politici", ha dichiarato, mentre la premier del Queensland, Annastacia Palaszczuk ha detto che le proteste avrebbero dovuto tenersi nel weekend.

Altri esponenti politici hanno invece espresso sostegno. Il leader dell'opposizione laburista del New South Wales, Michael Daley, ha incoraggiato gli studenti a esercitare il loro "diritto democratico" di protestare, mentre la deputata indipendente Julia Banks si è detta fiera di sostenere gli studenti che "usano la loro voce".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?