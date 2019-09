Migliaia di persone sono attese oggi a Berna per una manifestazione nazionale ambientalista intitolata "Cl!ma di cambiamento".

La dimostrazione è sostenuta da numerose organizzazioni non governative, come Greenpeace e WWF, ma anche da Unia e dall'Unione svizzera dei sindacati.

A tre settimane dalle elezioni federali, i manifestanti rivendicano una politica climatica coerente e l'abbandono di carbone, petrolio e gas. Si incontreranno alle 13:30 sulla Schützenmatte per poi raggiungere a piedi la Piazza Federale. La polizia bernese sta già segnalando interruzioni del traffico.

I partecipanti sono invitati a recarsi a Berna in bicicletta o in treno. Con l'azione "I bike to move it", gli organizzatori hanno pianificato diversi percorsi ciclabili.

La manifestazione nazionale giunge in un momento in cui le marce climatiche hanno riunito centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Il movimento globale di sciopero per il clima è stato avviato un anno fa dall'attivista svedese Greta Thunberg.

