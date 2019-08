Picchi di calore anche in Alaska (foto d'archivio)

Gli anni tra il 2015 e il 2019 possono essere considerati i più caldi mai registrati. In particolare quest'anno i picchi di calore si sono avuti a New Delhi, in Alaska, Parigi, Santiago del Cile, Australia e nel circolo polare artico.

''Questi fenomeni meteorologici sono solo la punta dell'iceberg - ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres - per questo bisogna agire immediatamente contro il cambiamento climatico''.

Guterres ha ricordato di aver convocato per il 23 settembre un vertice sul clima che sarà preceduto, il 21, da un summit dei giovani sull'argomento al quale parteciperà anche Greta Thunberg.

Guterres ha di nuovo invitato gli Stati a presentarsi al vertice di settembre con ''piani concreti e ambiziosi''. ''Dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra del 45% da qui al 2030 - ha ricordato - e arrivare a bandire il carbone nel 2050''.

