L'adolescente svedese Greta Thunberg divenuta l'icona della lotta per il clima

L'adolescente svedese divenuta icona della lotta per il clima, Greta Thunberg, viene ricevuta oggi all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron.

L'appuntamento con il capo dello Stato francese era stato chiesto dalla stessa sedicenne, che nel palazzo presidenziale di Parigi viene accompagnata da altri giovani europei impegnati per il clima, tra cui belgi, tedeschi e francesi.

Dopo la marcia di ieri a Bruxelles, Greta Thunberg ha guidato oggi un nuovo corteo a Parigi, per sensibilizzare i giovani francesi, finora non particolarmente reattivi alla battaglia contro i cambiamenti climatici.

"Immense congratulazioni alle migliaia di giovani che oggi sono scesi nelle strade di Parigi per manifestare contro il riscaldamento climatico insieme a Greta Thunberg. Stare insieme a voi è stata una gioia": ha scritto in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hildalgo. A Parigi, il corteo partito da Place de l'Opéra ha sfilato sotto una fitta coltre di di particelle sottili.

Secondo il sito Air Matters, oggi l'aria della capitale francese era infatti più inquinata di quella di Pechino. Un problema ormai ricorrente per Parigi, soprattutto nelle giornate di sole come oggi, quando la pioggia non contribuisce ad abbattere le particelle di CO2.

