Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 14.05 27 settembre 2018 - 14:05

Il prossimo rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni unite (Ipcc) indicherà che centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima "è ancora possibile ma richiede politiche molto rigorose e una trasformazione radicale".

È quanto afferma Bert Metz, già presidente dell'Ipcc dal 1997 al 2008, in un incontro con la stampa a Bruxelles organizzato dal gruppo dei Verdi.

Senza cambiamenti negli attuali impegni nazionali a ridurre le emissioni "l'aumento della temperatura entro fine secolo sarà di 3 gradi", prosegue Metz, ma "mantenerlo a 1,5 gradi è ancora possibile". A patto di avere il coraggio per una cura radicale come, per esempio, "smettere di vendere auto a combustibili fossili in Europa entro il 2030".

