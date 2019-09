Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori al vertice sul clima che si terrà lunedì prossimo a New York e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno" per l'ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l'organizzazione dell'evento.

I vasti incendi in Amazzonia saranno uno dei temi inclusi nell'agenda dell'incontro, in cui presenteranno le loro proposte Francia e Gran Bretagna, tra gli altri Paesi.

"Non c'è più tempo per i discorsi, dobbiamo concentrarci sull'azione", ha detto De Alba, spiegando perché è stato deciso di escludere la delegazione brasiliana dalla lista di 63 nazioni che presenteranno i loro programmi con obiettivi e scadenze.

