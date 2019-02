Un caldo "senza precedenti" nel sud, piogge "mai viste prima di quest'intensità" al nord: l'Australia è in questi giorni teatro di fenomeni meteo definiti "estremi". Ma fenomeni del genere si stanno verificando anche in diverse altre regioni del mondo.

Nelle regioni meridionali australiane, nel mese di gennaio sono state registrate temperature medie al di sopra dei 30 gradi. In alcuni giorni è stato sfondato il tetto dei 40 gradi. Il clima ha causato devastanti incendi e un aumento dei ricoveri ospedalieri.

Allo stesso tempo, nella regione settentrionale del Queensland le piogge monsoniche hanno causato pesanti alluvioni, con auto e bestiame spazzati via dall'acqua, mentre i soccorsi sono state costretti ad evacuare la gente sulle zattere.

E una tempesta con pesanti piogge e venti forti con prevedibili alluvioni ha colpito anche la California, in particolare la regione di San Francisco.

Allo stesso tempo, sempre negli Usa, negli ultimi giorni oltre 220 milioni di persone sono rimaste per oltre 24 ore ostaggio del grande gelo. I venti sospinti dal vortice polare hanno portato a temperature percepite fino ai 40 gradi sotto lo zero, uccidendo almeno 21 persone.

Anche l'Europa non è rimasta immune. Oltre alle pesanti nevicate in nord Italia, la Spagna, in particolare, è stata colpita da una tempesta chiamata Helena con piogge torrenziali e venti fortissimi, anche oltre 100 kmh, che hanno causato danni e inondazioni in 44 province. In una decina di province è stata anche diffusa un'allerta neve.

