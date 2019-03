Il Nazionale vota un credito per il Fondo globale per l'ambiente

La Confederazione investirà 147,83 milioni di franchi per la protezione dell'ambiente all'estero per il quadriennio 2019-2022. Dopo gli Stati in novembre, oggi anche il Consiglio nazionale - con 130 voti contro 65 - ha dato il suo benestare.

L'importo del credito è identico a quello del periodo 2015-2018 e leggermente inferiore al credito dei quattro anni precedenti (pari a 148,93 milioni).

Per la Svizzera il cofinanziamento del Fondo globale per l'ambiente è molto importante, poiché è essa stessa toccata dai cambiamenti climatici in misura superiore alla media, ha spiegato la relatrice commissionale Adèle Thorens (Verdi/VD). "Investire in progetti ambientali all'estero è quindi nel nostro interesse", ha aggiunto la vodese.

Di parere opposto l'UDC Felix Müri (UDC/LU): "sarebbe meglio sostenere direttamente singoli progetti che versare soldi in un fondo globale che serve praticamente solo a finanziare la redazione di rapporti", ha sostenuto.

