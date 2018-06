Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alla fine di un lungo dibattito in aula, durato oltre dieci ore, il Consiglio nazionale ha approvato oggi - con 101 voti contro 94 e 2 astenuti - la revisione del diritto della società anonima.

Nel voto d'insieme UDC e PLR, che già nelle discussioni di entrata in materia avevano tentato invano di rinviare il dossier al Consiglio federale, non sono riusciti a far naufragare il voluminoso progetto.

Dopo che ieri erano state prese importanti decisioni, in particolare introducendo le cosiddette "quote rosa" nei piani alti dell'economia contro il parere della destra e adottando un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili", stamane la Camera del popolo ha discusso di questioni più tecniche legate ad esempio ai diritti e obblighi degli azionisti e alle deliberazioni dell'assemblea generale.

La sinistra non è riuscita a imporre una maggiore trasparenza. Tutte le misure approvate devono comunque ancora essere avallate dal Consiglio degli Stati.

