Intermezzo inatteso stamane al Consiglio nazionale: dalla tribuna, un gruppo di attivisti pro clima ha interrotto i dibattiti, srotolando uno striscione e intonando un classico della resistenza italiana durante il nazifascismo, "Bella ciao".

Sullo striscione era leggibile la scritta "Final coundown - mancano 16 mesi". I giovani hanno persistito nella loro azione nonostante gli ammonimenti della presidente della camera, Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), a lasciare l'emiciclo.

Dopo alcuni minuti sono intervenuti alcuni agenti della sicurezza che, con le buone maniere, hanno invitato i manifestanti ad andarsene. I giovani hanno lasciato la tribuna senza opporre resistenza. Gli agenti hanno in seguito raccolto alcuni oggetti, striscione compreso e, in seguito, chiesto i documenti agli attivisti.

Circa le conseguenze giuridiche, spetterà a Marina Carobbio decidere sul da farsi. A Keystone-Ats ha lasciato intendere di non voler adottare alcuna misura.

Per contenere l'innalzamento delle temperature a 1,5 gradi, devono essere adottate misure adeguate per la riduzione delle emissioni entro la fine del 2020: il tempo insomma stringe dal momento che mancano solo 16 mesi per prendere provvedimenti, si legge in una nota degli attivisti.

